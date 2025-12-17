Violencia al amanecer en una esquina clave

Una pelea entre trapitos terminó con un hombre herido y tendido sobre el asfalto en la avenida Mosconi, durante la madrugada de este miércoles. El episodio ocurrió alrededor de las 6.20, en la esquina de Mosconi y Carmen de Patagones, en una zona de alto tránsito, incluso a esa hora.

La escena fue registrada por el móvil de AM550, con la cobertura de Juan Andrés y Bruno Calderón, que llegaron cuando el conflicto ya había escalado a un nivel alarmante.

“Estaba tirado en el piso boca arriba rodeado de policías”

El movilero describió con precisión lo que encontró al llegar al lugar. Según relató al aire:

“Cuando llegó el móvil, el chico estaba sobre el carril que va desde Cipolleti a Neuquén, afuera de Pirelli, sobre la vereda del semáforo. En la esquina de avenida Mosconi y Carmen de Patagones. Estaba tirado en el piso boca arriba rodeado de Policías”, explicó.

La imagen fue la de una persona herida, expuesta en plena calzada, con heridas sangrantes en su nariz y varios golpes en el cuerpo, mientras comenzaban a llegar los patrulleros.

Golpes, piedras y una huida antes de la Policía

De acuerdo a la cobertura periodística, la agresión fue protagonizada por más de una persona. El propio movilero detalló:

“Se trata de un chico de unos 30 años, todo golpeado en la cara, heridas en la nariz, al menos dos personas lo golpearon. Cuando llegó el móvil ya se había puesto de pie ya. Sus cosas quedaron del otro lado de la ruta, y había un par de piedras tiradas en la calle”, destacó Juan.

Los agresores se escaparon antes de que llegara la Policía, lo que volvió a exponer la dificultad para frenar este tipo de hechos en la vía pública.

Patrulleros, camioneta para presos y espera del SIEN

El despliegue policial fue inmediato y visible. Juan Andrés señaló:

“Fueron varios móviles, incluyendo una camioneta para presos, pero luego quedaron dos móviles”, apuntó.

Mientras tanto, los efectivos aguardaban la llegada de una ambulancia:

“Los patrulleros esperaban al SIEN para que asista al herido”, puntualizó.

El reclamo que se repite y genera bronca

La pelea volvió a encender el malestar de quienes viven y circulan por la zona. Según se informó en el móvil:

“Los vecinos se quejan de que estas personas están todo el día, que permanecen allí desde muy temprano y hasta muy tarde y que es habitual que estén siempre a punto de pelearse”, graficó en vivo, al aire en la AM550.

En ese sector hay domos de seguridad, por lo que las autoridades revisarán el material para identificar a los agresores.