En el contexto de un proyecto de colaboración impulsado por el Gobierno de Río Negro, se realizó en instalaciones de INVAP la capacitación inicial de personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), orientada a fortalecer las tareas de observación aérea y detección temprana de focos ígneos. La iniciativa es parte de la estrategia integral de prevención y manejo del fuego que lleva adelante la provincia.

La instancia formativa está destinada a un grupo de combatientes y personal técnico del SPLIF, con el objetivo de incorporar capacidades específicas para la observación aérea de incendios, el análisis de su evolución y la mejora en la toma de decisiones operativas en tiempo real.

La capacitación se desarrolla mediante módulos técnicos que incluyen el manejo de un dispositivo diseñado especialmente para este proyecto, de uso conjunto entre el SPLIF e INVAP. Las actividades contemplan prácticas con pilotos especializados provenientes de Córdoba y prevén la asignación de unas 200 horas de vuelo a lo largo de la temporada.

Proyecto experimental

En esta primera etapa, el programa tiene carácter experimental. Sin embargo, se prevé que, una vez finalizado el proceso de evaluación y ajuste operativo, el sistema pueda incorporarse como recurso permanente dentro del esquema provincial de prevención y combate de incendios forestales.

El dispositivo se monta en un avión Jabiru J-430, propiedad de INVAP, que funciona como aeronave observadora equipada con cámaras térmicas y sistemas de transmisión en tiempo real. Las imágenes captadas pueden enviarse directamente al centro de monitoreo de la Central del SPLIF Bariloche, lo que permite una visualización inmediata del comportamiento del fuego y del territorio afectado.

Uno de los aviones está equipado con cámaras térmicas y sistemas de transmisión en tiempo real

Dos aeronaves operativas

Durante esta temporada, Río Negro contará con dos aeronaves: una destinada a tareas de detección y observación aérea, y otra específicamente orientada al combate del fuego. El avión observador será utilizado, entre otras funciones, para realizar sobrevuelos preventivos luego de tormentas eléctricas o para el monitoreo de incendios en zonas de estepa, donde la detección temprana resulta clave.

La incorporación de esta tecnología permite reducir los tiempos de evaluación en el terreno y mejora sustancialmente la capacidad de decisión operativa, al contar con información precisa y en tiempo real sobre el avance del fuego, su intensidad y las condiciones del entorno.

Este trabajo conjunto con INVAP se inscribe en una estrategia integral de fortalecimiento del sistema provincial de prevención y manejo del fuego, que prioriza la innovación tecnológica, la capacitación del personal y la anticipación como herramientas centrales para el cuidado del ambiente y la protección de las comunidades.