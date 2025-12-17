Un calendario claro para cerrar el año

El Gobierno de la Provincia del Neuquén estableció los asuetos administrativos del 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, y del 2 de enero de 2026. Con esa definición, el cierre de año y el arranque del próximo quedan organizados con anticipación, un dato central para quienes se disponen a planificar viajes, encuentros familiares y tiempos de descanso.

La medida alcanza al personal de la administración pública provincial centralizada y a los entes descentralizados, y fue formalizada mediante el Decreto 1691/2025, firmado por el gobernador Rolando Figueroa.

Dos fines de semana largos en medio de las Fiestas

El esquema dispuesto genera dos fines de semana extendidos en plena Navidad y Año Nuevo. Entre los asuetos queda intercalado un fin de semana y, luego del asueto del viernes 2 de enero, se suma otro descanso prolongado. El resultado es un cierre de año con pausas claras y continuas para la administración pública.

Previsibilidad y descanso en un momento clave

La definición temprana de los asuetos aporta previsibilidad en una etapa del año marcada por traslados, reuniones familiares y organización personal. También refuerza la idea de contención estatal, al contemplar tiempos de descanso en fechas tradicionalmente sensibles para las familias neuquinas.

“Las mencionadas festividades son propicias para favorecer reuniones con el objetivo del encuentro familiar, en cuyos festejos confluye el acercamiento de seres queridos que muchas veces residen en lugares distantes”, enfatizaron desde el gobierno provincial.

En ese sentido, el comunicado difundido por la provincia también agregó que:

“Tradicionalmente la comunidad decide trasladarse hacia otras localidades para compartir, junto a familiares y amigos dichos eventos, por lo que se propicia que en tal marco puedan llevarse adelante los preparativos para su festejo”, agregaron.

Servicios esenciales garantizados

El decreto establece que cada ministerio deberá definir el personal esencial que quedará exceptuado del asueto, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios indispensables. De este modo, el descanso administrativo convive con el funcionamiento básico del Estado.

Qué actividades no están alcanzadas

La medida dispone además la suspensión de los plazos administrativos en las fechas señaladas. No obstante, no incluye a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, que mantienen su propio cronograma de funcionamiento.

Con este esquema, la Provincia ordena el cierre de 2025 y el inicio de 2026 con un calendario definido, pensado para facilitar la planificación, garantizar servicios y ofrecer un marco de descanso en las Fiestas.