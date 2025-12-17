San Carlos de Bariloche volvió a sacudir el mapa turístico argentino. Según un ranking difundido por Google, la ciudad cordillerana se ubicó en el tercer lugar de los destinos más buscados de 2025, solo detrás de Buenos Aires y Mar del Plata, y superando a clásicos como Córdoba, Villa Carlos Paz, Mendoza y Puerto Iguazú.

El dato confirma lo que muchos ya intuían, Bariloche es un imán para los viajeros nacionales, tanto en invierno como en verano. Su oferta es amplia y diversa: actividades de nieve, excursiones lacustres, paisajes de montaña, gastronomía de primer nivel y una conectividad aérea que la mantiene en el podio de las preferencias.

El listado de los diez destinos más buscados lo completan Salta, Rosario y Termas de Río Hondo, reflejando la variedad de propuestas que atraen a los argentinos. Pero Bariloche se destaca por su capacidad de combinar naturaleza, cultura y aventura en una misma jornada.

El interés creciente llega en un contexto clave para el sector turístico local, que analiza la demanda de cara a las próximas temporadas. Los cálculos estiman que una estadía de cinco noches para dos personas ronda los $1.600.000, con un costo aproximado de $750.000 por persona en hoteles de categoría media, incluyendo pasajes, alojamiento, excursiones y comidas. Para quienes buscan mayor confort, el presupuesto asciende a unos $820.000 por persona en hoteles de 4 y 5 estrellas.

Precios de enero para ir a Bariloche

Aéreos Buenos Aires- Bariloche- Buenos Aires por persona: $209.436

Viajar en auto Buenos Aires- Bariloche- Buenos Aires $387.502

Alojamiento en Hostel base doble por noche $101.299

Alojamiento en Hotel 2 * base doble por noche $122.141

Alojamiento en Hotel 3 * base doble por noche $137.739

Alojamiento en Hotel 4 y 5 * base doble por noche $195.633

Excursión tradicional lacustre por persona $132.400

Alquiler de auto por día $95.279

Almuerzo o cena para 1 persona $21.122

Las claves para optimizar el gasto siguen siendo las mismas: comprar con antelación, elegir fechas estratégicas y evaluar alternativas de traslado. Enero concentra la mayor presión en vuelos, mientras que febrero ofrece precios más accesibles. Viajar en auto propio también representa un ahorro frente al combo de vuelo más alquiler.