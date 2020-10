En las redes se burlaron del vestido "multicolor" de Juana Viale

La conductora Juana Viale abrió la emisión de domingo de Almorzando con Mirtha Legrand con un impactante diseño de Gino Bogani . "Miren esta belleza, por favor. El señor Bogani me puso este vestido maravilloso de colores, es un vestido de seda estampada, multicolor como podrán darse cuenta, que tiene mangas en gasa degradé, es espectacular" dijo entusiasmada la nieta de Mirtha Legrand.

Sin embargo, en las redes sociales criticaron su elección para el programa. Inmediatamente se convirtió en tendencia en Twitter y los usuarios no se mostraron a favor de su elección. "O no que Juana Viale está parecida a un pico dulce no me jodan" y "Juana Viale es un cuadro de Matisse", entre tantos otros.

Amo Juana Viale as Pico Dulce pic.twitter.com/CdAuh6z1QN — La loba 💚✊ (@lalobadecatan) October 25, 2020

JUANA VIALE PRESENTANDO MANAOS DE UVA Y DICIENDO VAMOS MANAOS. MIRTHA VE ESTO Y SE MUERE DE UN INFARTO pic.twitter.com/1rCb1wp3Dd — Iván Pilludinho (@pilludinho) October 25, 2020

La moda siempre tiene sus detractores, pero tambien a aquellos que gustan de lo "extravagante". Es por ello que también recibió otro tipo de comentarios como: "la originalidad para vestirse me encanta" y "me gusta lo que está haciendo Juana con sus looks. No miro su programa (...) pero veo lo que se pone y parece que se divierte y eso traspaSa la pantalla".