Lanzan el trailer de Batman con Robert Pattinson

Las compañías Warner y DC lanzaron la pasada semana el primer tráiler de lo que sera la película "The Batman", dirigida por Matt Reeves, que se estrenará el 1 de octubre del 2021 y será protagonizada por Robert Pattinson.

La recepción fue inmediatamente positiva en las redes sociales ya que los fanáticos elogiaron la apariencia y las sensaciones de la nueva película, que está programada para llegar a los cines el próximo año.

En el film, participan además Zoe Kravitz, que interpreta a Gatúbela (Catwoman), Paul Dano (Enigma o El Acertijo), Colin Farrell (Pingüino), Jeffrey Wright (Comisario Gordon o Comisionado Gordon) y Andy Serkis (Alfred Pennyworth), entre otros.

El avance, ambientado con la canción "Something in the Way" de Nirvana como inquietante banda sonora, muestra señales familiares de películas anteriores de Batman.



Hay un Batimóvil renovado, aguaceros torrenciales y algunos destellos de Zoë Kravitz, quien interpreta a Selina Kyle, también conocida como Gatúbela.

El tráiler, que ya había acumulado más de 7 millones de visitas en menos de 24 horas, es solo el comienzo de una importante campaña de mercadotecnia para Warner Bros.