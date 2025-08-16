Cómo fue el intento de fuga frustrado en la comisaría 44 de Neuquén

Una situación de máxima tensión se vivió este viernes por la noche en Valentina Sur, cuando un grupo de internos de la comisaría 44 intentó escapar del establecimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:40. Según fuentes policiales, un efectivo detectó a cuatro detenidos en el patio del penal realizando movimientos inusuales, lo que encendió las alertas.

De inmediato se organizó un operativo de seguridad que incluyó la participación de policías de las comisarías 46, 17 y de otras dependencias. El despliegue permitió contener la situación y evitar que la maniobra se concretara.

Fuga frustrada

De acuerdo con las mismas fuentes, más de diez internos habrían trepado hasta el techo del sector de las celdas y comenzaron a cortar el enrejado con la intención de abrir una salida hacia la calle. La acción fue descubierta a tiempo y, tras el arribo de refuerzos, los internos desistieron de continuar con el plan.

También se confirmó que no se produjeron enfrentamientos ni heridos y que los detenidos fueron reubicados en distintas dependencias. El operativo se extendió hasta cerca de las 23 y mantuvo en vilo a los vecinos de la zona, sorprendidos por el intenso movimiento de móviles y sirenas en el barrio.