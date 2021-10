Charly García cumplió los 70, a toda orquesta

El público que esta tarde asistió al Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires, entró en el paroxismo de la alegría, cuando, en el comienzo del tercer bloque del espectáculo, hizo su aparición Charly García en el escenario del Auditorio Nacional, donde se le tributaba el homenaje por su cumpleaños 70.



Lo que era un recital celebratorio y disfrutado por el público se transformó en un torbellino emocional con la aparición del hombre del bigote bicolor -con saco blanco, sombrero, brazalete de Say No More y remera negra- que entregó un show cargado de significados y de una potencia arrolladora.



Flanqueado por las vocalistas Rosario Ortega e Hilda Lizarazu -dos históricas del gran García- Fito Páez y el zorrito Von Quintiero, Charly volvió a ser él mismo el día de su cumpleaños, luego más de un año de silencios y en combustión flamígera con su gente, muchos de los cuales pasaron horas para conseguir una entrada.



El gran rockstar argentino apareció sin aviso previo para cantar un rabioso "Cerca de la revolución", al que siguió "Promesas sobre el bidet" y "Raros peinados nuevos", en impagables versiones, en las que cantó sentado a los teclados.



Seguidamente la banda propuso y Charly cantó "Demoliendo hoteles" y después llegó el Feliz Cumpleaños a Charly cantado por todo el CCK.





El momento de la presentación de Charly encendió a la multitud en el auditorio.