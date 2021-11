Nicole Neumann publicó un poderoso mensaje. ¿Contra Mica y Cubero?

Después de tanto tiempo de dudas y especulaciones, por fin se confirmó. Entre lágrimas y la sensibilidad típica del momento, Mica contó en la gala de "MasterChef Celebrity" que está embarazada. Luego, Cubero y Viciconte compartieron las reacciones de sus allegados ante la noticia. Y es que se muestran muy ansiosos por la llegada de Luca.

Pero a quien no le cayó muy bien la noticia fue a la mismísima Nicole Neumann , ex de Fabián y la archienemiga de Mica, que no dudó en publicar en sus redes, de alguna manera, lo que piensa:

A los que miran mi vida y chusmean sobre ella, ¡no se rindan! Se acerca la temporada 2

Y luego publicó:

Gracias por lo que soy, gracias por lo que hay en mi vida, gracias por todo lo que se fue, gracias por las nuevas oportunidades, gracias por mi salud, gracias por cada experiencia

Aparentemente es la forma más sutil de informarle al mundo que ya es libre del pasado y le importa poco lo que le venga a los demás, enfocandose en su futuro con Manu Urcera, que está totalmente enamorado de ella y tiene detalles de lujo cuando de darle sorpresas se trata. Y bueno, ella no se queda atrás, en una entrevista reveló que le gustaría casarse. Muy fuerte todo!