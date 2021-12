La exigencia de Luciana Salazar a Redrado: “El tiene que...”

La historia entre Luciana Salazar y Martín Redrado, es de esas historias de amor, de enredos y de "mil idas y vueltas", que suele terminar con una reconciliación. Como ya habíamos informado, volvieron a juntarse a solas a fin de hacer las paces y, en diálogo con Implacables, la sobrina de Palito Ortega dio detalles del encuentro.

En el marco de la gala de los personajes del año de la revista Gente, Luli manifestó: “Fue un año de mucho laburo, gracias a Dios. En Showmatch pasé muchos momentos lindos. Creo que estoy acá por un mix de todo, de lo que pasa en la vida personal y laboral”.

“¿Se dijeron todo y no se grabaron?”, disparó el cronista . A lo que Salazar acotó: “Me desquité”.

Yo, por lo menos, le dije todo lo que le quería decir. ¡Y me pidieron disculpas! Pero yo también quiero unas disculpas públicas porque esto se hizo público y se dijeron cosas que no son verdad y que me mancharon mucho”, continuó la vedette.