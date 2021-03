Murió el humorista Carlos Sánchez

Falleció esta mañana el humorista argentino Carlos Sánchez. Hacía varias semanas que permanecía internado en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, en donde le practicaban cuidados paliativos, ya que el actor cómico luchaba contra un cáncer desde hacía más de diez años.

En el año 2010 una serie de estudios clínicos arrojaron que Carlos tenía cáncer en el riñón. El tratamiento indicado con los médicos pareció tener éxito en un principio, pero poco después se comprobó que el tumor se había propagado, haciendo metástasis en el hígado, el páncreas en las dos glándulas suprarrenales, en una costilla y en la cadera. El humorista nacido en Bahía Blanca el 19 de julio de 1952, no se rindió, y continuó venciendo obstáculos.

“Estuve con medicación vía oral y todo lo jodido que tenía, se curó -le había contado a Teleshow en septiembre de 2019-. Pero el único que es resistente a la quimioterapia es un tumor que tengo en la cadera. No se puede operar porque si tocan el nervio ciático, me queda la pata estúpida. Entonces, me cambiaron a quimioterapia por vena”.