Murió la actriz Lisa Banes: la había atropellado un motociclista

La actriz estadounidense Lisa Banes, conocida por sus papeles en películas como "Cocktail", con Tom Cruise, y "Perdida", de David Fincher, falleció a los 65 años a raíz de las graves lesiones que sufrió diez días atrás luego de ser atropellada en Nueva York por un motociclista que intentó pasar un semáforo rojo y escapó tras el episodio.



Banes murió ayer mientras permanecía internada por un cuadro crítico de trauma cerebral en el Hospital Monte Sinaí, donde había sido trasladada tras el hecho, ocurrido el pasado 4 de junio.



Según informaron medios especializados de ese país, la intérprete se encontraba cruzando una avenida cercana al Lincoln Center cuando fue embestida por una moto conducida por un hombre que aún permanece prófugo.



Con una prolífica carrera tanto en cine y televisión como en teatro, que comenzó a mediados de la década de los 80, Banes dejó en su trayectoria papeles en reconocidas películas como el de una seductora y rica clienta en "Cocktail" (1988), dirigida por Roger Donaldson y en la que actuó junto a Tom Cruise y Elisabeth Shue.



También participó como la soberbia madre del personaje interpretado por Rosamund Pike en la exitosa película "Perdida" (2014), de David Fincher, protagonizada también por Ben Affleck.



En TV, la actriz fue parte de series como la aclamada "Six Feet Under", de HBO, la comedia dramática "Royal Pains" y en la reciente "Them", de Amazon Prime Video, en lo que fue su último papel.