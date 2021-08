Volvió Mirtha a la televisión y elogió a Pampita

“Muchas gracias, qué emoción, no me quiero emocionar, me van a hacer llorar”, fueron las primeras palabras de Mirtha Legrand en su regreso. "Tanto me pedían, que vuelva a la televisión, acá estoy. Me tengo que acordar de todo. Muchos nervios”, dijo Mirtha Legrand en su regreso a la televisión.

Fueron 300 días en aislamiento por la pandemia, relató y comentó lo que le aconsejó su médico. "No salí de mi casa, ni al balcón, nada. Eso te altera, no te hace bien. No te hace bien al espíritu y al cerebro a tus ganas de vivir. No, yo siempre tengo ganas de vivir, pero le hace mal hasta a tu físico".

"Yo estoy impresionada con lo que pasando conmigo en el país ¿Tanto amor me tenían? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Esta pandemia, que horror, Dios mío. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? ¡Trescientos días! Trescientos días encerrada, sin salir de mi casa, ni al balcón!, dijo Mirtha.

Estuvieron en la #mesaza Carolina Pampita Ardohain, el periodista Baby Etchecopar, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiros, y el periodista y conductor Jonatan Viale.

Elogio a Pampita

"Sos arriesga, nada te detiene", elogió a Pampita, una de las invitadas de la noche, quien bailó en el caño en el programa de Marcelo Tinelli a 11 días de haber dado a luz a su quinta hija, Ana.