Este jueves se dio a conocer una historia, que se replica en miles de historias a lo largo y ancho de todo el país. En este caso, Sara, es una abuela que le ruega a la Justicia que le devuelvan a su nieta de seis años, quien desde hace un año y medio está en un instituto de menores y a punto de ser adoptada por otra familia.

Durante el móvil en vivo, en Flor de Equipo, que se emite por Telefe, este jueves, la mujer se descompensó y se desmayó, provocando la furia de Marcelo Polino, panelista del programa, quien apuntó directa y concretamente contra los jueces de menores: “Para la Justicia los niños son papeles, son expedientes, son números”, resumió el periodista. “El 90 por ciento de los jueces de familia son un desastre”, dijo con enojo.

Por su parte, Paulo Kablan, periodista relato que la pequeña es hija de adictos y que "quedó sola luego de que su padre quedara detenido. En tanto, su madre estaba internada cuando ocurrió todo, y por eso la niña quedó al cuidado de su abuela Sara hasta que el padre recuperó la libertad y la madre fue dada de alta del tratamiento que estaba recibiendo".

Sara, totalmente desesperada exclamó que la ayuden a recuperarla, y luego se desvaneció en vivo: “Que alguien le diga a la jueza que agarre la carpeta, que hay una familia desesperada, hay tías y primos que pueden cuidar a esa niña. Tienen que mover el culo. Es ilegal lo que están haciendo porque no están agotados los lazos de sangre y eso lo dice la ley”, manifestó furioso Polino.

La jueza Silvia Patricia Bermejo y Oscar Ameal, son quienes tienen la causa, ambos magistrados de la cámara de civil: “Que levanten el culo del sillón y vayan a ver que está pasando”, soltó Polino, quién explicó que cuando un niño entra en lista de adopción “tienen que estar agotados los lazos sanguíneos”. Sara contó que no ve a la niña desde hace un año y medio, por lo que está reclamando la tenencia, ya que la pequeña vivió con ella la mayor parte de su vida. “La jueza tiene que ir a contener no solo a la niña, sino también a la familia, porque eso también está contemplado. La familia tiene que ser contenida porque la mujer se desmayó en la calle porque no la ve hace un año y medio. Es inhumano que un juez o jueza no le permita a una abuela acercarse a una niña que durmió abrazada a la abuela”, dijo el periodista totalmente enfurecido por la situción.

Por último, remarcó que tenemos una justicia que es de cartón, "es una justicia que la hacen sentados atrás de un escritorio. He rescatado a varios niños. Me he peleado hasta con el gobernador de Santa Fe por el caso de un chico que un día estaba jugando a la pelota, pasó una camioneta gris y se lo llevó. Para la Justicia los niños son papeles, expedientes. Y cuando los querés, apurar te chapean con el artículo 314 y no son números, son personas”.