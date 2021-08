"En una separación, los hijos son botín de guerra"

Este jueves en la primera edición del Noticiero Central un joven neuquino llamado Gonzalo Oporto contó que hace cuatro meses no ve a su hija ya que, según informó, la madre no le responde los mensajes, incluso, lo bloqueó. Este hecho no es aislado. La abogada de familia Noelia Vidal contó que muchas veces, cuando hay una separación, los niños "terminan siendo botín de guerra de los padres".

En diálogo con 24/7 Canal de Noticias , aseguró: "Las grandes fallas son de comunicación, padres que están enojados el uno con el otro y no son capaces de hacer cosas simples como ser amables. Cosas como buscar a los niños por la casa se convierte en una guerra".

"Es difícil arribar a un acuerdo porque la dinámica de la familia es compleja y muchas veces los niños son trofeos de los padres en las guerras, se tiene que tener en cuenta el interés superior".

En este contexto, recalcó que ningún padre puede privar al otro del contacto. "El niño en su crecimiento necesita si o si el contacto con los padres, si se lo priva, allí entra el trabajo de los abogados, hacer el reclamo frente a un juez", agregó.

Además, informó que con el nuevo Código Civil, ahora la voz del niño es escuchada, teniendo en cuenta que tienen la habilidad de aprehender las cosas y las emociones, por lo que pueden ser capaces de elegir con quién vivir.