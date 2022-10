Belu Lucius despertó la curiosidad de muchos al operarse la “papada”

Cada día son más los famosos que se someten a cirugías estéticas, para cambiar su imagen y verse más cómodos físicamente. En esta oportunidad, la que sorprendió fue la influencer Belu Lucius, que a través de sus historias de Instagram apareció con gran parte de la cara vendada y contó que se realizó una operación de “papada”. Esto despertó la curiosidad de sus más de 3 millones de seguidores, quienes le hicieron cientos de preguntas al respecto.

Con el humor que la caracteriza, Lucius contó a sus seguidores, que “hace muchos años que yo vengo averiguando por el tema de la papada. Lo mío es hereditario y cada vez era más pronunciado. Ya de costado tenía cada vez menos cuello. Me acuerdo que fui a una dermatóloga que me dijo que hay unos hilos tensores, que muchas mujeres también los usan para las mamas. Era mucha la impresión”.

Con respecto a la intervención y su recuperación dijo que “de esto que ven acá, yo tengo un solo punto. Obvio que todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos, me tienen que sacar el puntito, la venda, hacer la curación, pero lisa y llanamente lo que yo me hice es una lipo en la papada”.

Luego, habló sobre las incomodidades que las personas pueden tener sobre sus cuerpos: “si las puede tratar sin que su salud corra ningún riesgo, está muy bien. Hay gente que se implanta pelo, que se pone tetas, que se hace una rinoplastia. Bueno, yo tenía un tema con la papada. Y esto que me pasó a mí, yo que se también le pasa, aparte de a muchas mujeres, a muchos hombres porque es una de las intervenciones más pedidas por hombres”.

La operación de papada, denomina así popularmente, cada día es más frecuente en personas mayores de 35 años. La propensión genética, la edad, o el exceso de peso suele estar entre las causas más comunes de su aparición.

¿En qué consiste la liposucción de papada?

El tejido graso, situado bajo el mentón, se puede eliminar bien a través de una pequeña cánula de liposucción o de una incisión bajo este, desde donde se hará, con ayuda de medios e iluminación adecuados, la extirpación de la grasa que ocasiona el problema y que, a veces, no es superficial, sino que está bajo el músculo cutáneo del cuello o platisma. Si existe flaccidez puede ser necesaria la realización de un estiramiento para que no quede la piel floja.

Por su parte, la lipoaspiración a nivel cervical es muy útil para mejorar el ángulo del cuello, eliminando el doble mentón particularmente conocido como “papada”. Puede practicarse como procedimiento aislado, en aquellos casos en los que exista una piel y tejido muscular con buenas condiciones de tono y elasticidad. De lo contrario, lo ideal sería combinarlo con un lifting facial.