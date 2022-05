Desgarrador testimonio de Amber Heard: Johnny Depp me violó

Amber Heard dio su segunda declaración en el juicio contra Johnny Depp por difamación. La actriz de 36 años confesó que fue víctima de diversos abusos por parte del legendario artista y confirmó que fue violada por él.

Su terrible relato comenzó cuando Amber habló sobre un episodio de marzo de 2015 que, desde la versión de Depp, habría atacado con una botella. Sin embargo, la rubia aseguró que ese hecho fue al revés y que fue Johnny quien la agredió cuando intentó sacarle una botella de vodka, enojada por la cantidad de bebida que consumía.

“En algún momento me puso una botella rota en la cara, en el área del cuello, en la línea de la mandíbula y me dijo que me cortaría la cara”, declaró Amber y dio paso a un desgarrador testimonio.

“Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez”, dijo confirmando que había sido abusada sexualmente por él.

Luego, Heard aseguró que usó la sangre de las heridas para escribir mensajes incoherentes en las paredes.

Dentro de esta desoladora declaración, Amber Heard confirmó que Johnny Depp sentía celos de James Franco, con quien había compartido el filme ‘Pineapple Express’” en 2008.

Fue por esta presunción que el actor la agredió en un avión durante mayo de 2014. “Era la primera vez que me pasaba algo así. Estaba enojado conmigo por aceptar el trabajo con James Franco”, dijo

“Odiaba, odiaba a James Franco y me acusaba de haber tenido algo secreto con él desde que hicimos la película. Me llamó ‘puta’”, aseguró la actriz.

Recorriendo su historia, recordemos que Johnny Depp y Amber Heard se conocieron por primera vez en el set de la película "The Rum Diary" en 2009. En 2012, el protagonista de Piratas del Caribe se separa de Vanessa Paradis, su mujer y mamá de sus dos hijos para comenzar una relación con la actriz. En 2015 deciden casarse en una boda privada y, 15 meses después de ese momento, Amber solicita el divorcio con una orden de restricción, acusándolo de abuso sexual.

Mira el video de ese momento, gentileza de La Vanguardia: