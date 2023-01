Más difícil que el mundial: Scaloni contó como enamoró a su mujer

La epopeya que significó ganar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina parece ser una simple anécdota para Lionel Scaloni, el DT campeón, si se la compara a lo que tuvo que superar para conocer y luego enamorar a su mujer, Elisa Montero, oriunda de España y con quién tuvo sus dos hijos.

El técnico campeón, que por estos días disfruta de las mieles de la victoria, tal vez, más importante del deporte mundial, habló con un programa de radio español de diversos temas, entre ellos, sobre la historia de amor con su esposa.

Allí, recordó todo el proceso que debió atravesar hasta, primero, conseguir su número telefónico, y luego, poder avanzar hasta formar una pareja. Y de acuerdo a lo que dijo el hombre de Pujato, no fue para nada fácil.

Lionel, de 44 años y de una extensa trayectoria en el fútbol ibérico, develó que le fue muy difícil poder contactar a quien hoy es la madre de sus hijos, en una época en la que las redes sociales eran todavía incipientes y lograr dar con alguien era toda una aventura.

La historia comenzó en 2008, cuando el santafesino jugaba a préstamo en el Mallorca: “La conocí aquí estando de gira, ya teníamos nuestra edad: ella 30, yo 31. Yo me tenía que volver a Italia porque estaba cedido por la Lazio y fue un flechazo", rememoró el técnico campeón del mundo.

Tras el amor a primera vista que sintió por la española, Scaloni explicó que "me pasé cuatro meses buscando su teléfono, en esa época no había Instagram ni nada, tuve que picar mucha piedra”, y agregó que cómo se enteró que ella juagaba al vóley “toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían y nadie me daba su teléfono hasta que lo pude conseguir”.

Sin embargo, después de comenzar a hablar y entablar un vínculo amoroso, un primer obstáculo se presentó para la incipiente pareja. Al vencer el préstamo en el club de Mallorca, el ese entonces jugador debió volver a la Lazio, en Italia, club que era dueño de su pase. Sin embargo, no dudo un segundo y le propuso a Elisa que lo acompañe a su nuevo destino.

Después de dos meses de relación a distancia, finalmente su actual mujer se mudó junto a él y desde ese momento no volvieron a separarse. Años después, tuvieron dos hijos, Ian y Noah, y se instalaron nuevamente en España, país en el que viven en la actualidad.

Una de las últimas imágenes de la pareja fue en los festejos del plantel argentino tras la consagración contra Francia, en donde se pudo ver a Lionel y Elisa juntos, a puros besos, risas y abrazos, con un amor que parece estar más vivo que nunca.