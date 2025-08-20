Tras el impacto por la confesión de infidelidad de Gimena Accardi, llegó el turno de Nico Vázquez de romper el silencio. En este contexto, tomó la palabra y habló sobre cree que fue el momento exacto en el que el amor se rompió con ella. En un día cargado de emociones, el actor eligió hablar y reveló que hubo un episodio, mucho antes de la traición, que marcó el inicio del final en su vínculo con la actriz.

El encuentro con la prensa se dio en la puerta del teatro Lola Membrives, donde protagoniza Rocky. Allí, frente a una multitud de cámaras y colegas, Nico Vázquez se mostró conmovido por las declaraciones de su ex y, en paralelo, explicó que la relación llevaba tiempo en una etapa difícil. Es que optó por enfatizar en que no fue una pelea puntual, sino algo que arrastran hace tiempo.

Fue así como se puso a hilar fino y reveló que en 2021 se produjo el primer quiebre hasta el final de este amor. El hecho puntual ocurrió en Miami, donde ambos corrieron riesgo por el derrumbe de un edificio en junio de aquel año, cuando ambos se encontraban de vacaciones. El actor contó que la experiencia lo marcó de una forma que no siempre pudo poner en palabras, pero que sí influyó directamente en su pareja.

“Pasaron cosas muy fuertes, sobre todo algo que yo hablé muy poco. Pero siento que para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja. No voy a hablar de detalles, porque es algo que no lo puedo explicar. Solamente lo puedo hablar con alguien que haya vivido algo similar”, expresó con dolor.

Con la voz entrecortada, el actor comparó aquella vivencia con otras tragedias que conmocionaron al mundo entero. “Me pasó cuando lo hablé con gente que estuvo en las Torres Gemelas. No quiero entrar en detalles, pero todo eso lo hablé. Y es lo único que voy a decir al respecto”, reconoció, dejando en claro que aún hoy le cuesta dimensionar lo que atravesaron.

Aun así, Nico Vázquez profundizó en cómo ese límite impactó en la dinámica de pareja afectándolos de forma directa. Fue así como resaltó que en ese momento dejaron de crecer juntos y empezaron a sostenerse más en base a su historia que al presente. “Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y creo que ahí, hoy que lo veo con el diario del lunes, cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, solamente te sostenés. Y bueno, llega un momento que sucede lo que sucede”, confesó con total sinceridad.

Las palabras del actor no fueron solo una explicación íntima, sino también un pedido hacia quienes siguen de cerca la separación y se la agarran contra Gime Accardi. Consciente del revuelo que se generó, buscó bajarle el tono al enfrentamiento mediático: “No tomen partido por ningún lado. Yo tengo muy claro lo que pasó. Ella también. El mejor partido que pueden tomar es desearnos lo mejor a los dos, que podamos encontrar felicidad. Que es un poco lo que yo le digo a ella. Y ser familia nosotros para siempre”.