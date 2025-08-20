Se filtró la increíble suma de dinero que cobró Mirtha Legrand por hacer una publicidad a sus 98 años

Mirtha Legrand lo volvió a hacer. A sus 98 años, la diva más emblemática de la televisión argentina sorprendió al decir presente en una campaña publicitaria que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Se debe a que, desde Shell, la convocaron para ser parte de una publicidad y rápidamente se filtró la increíble suma de dinero que se llevó por esto.

Todo comenzó cuando la publicidad salió al aire, ya que allí se la pudo ver a Mirta Legrand en el asiento trasero de su auto junto a su chofer y, con su estilo tan característico, lanzó una frase que descolocó a muchos espectadores: “Está muy linda la noche, demos otra vuelta antes de dejarme en el hotel”. El guiño inmediato es que el chofer le recuerda que falta cargar nafta, y allí llega la réplica de la conductora: “Seguí querido que te guío hasta la Shell”.

En este contexto la escena continuó mientras recorrían las calles de Mar del Plata hasta que llegaron a la estación de servicio. El empleado que los atiende quedó atónito al reconocer a la Chiqui, y el momento se corona con una despedida que ya es marca registrada: “Chau querido, te mando un besito”. Esa simple línea bastó para que el comercial explotara en repercusión y generara cientos de comentarios en cuestión de minutos.

El final del spot no se quedó atrás: con un tono ingenioso, aparece en pantalla la frase “La Chiqui. La Shell. La de todos”. Una vuelta de tuerca celebrada por los usuarios, que aplaudieron la forma en que la empresa logró combinar humor, cercanía y la impronta de Mirtha Legrand que se muestra vigente a sus 98 años.

Pero, más allá de la publicidad, lo que más revuelo causó no fue la actuación en sí, sino la cifra que trascendió en torno al contrato que cobró. Según versiones que empezaron a circular, Mirtha Legrand habría cobrado cerca de 500 mil dólares por su participación en esta campaña. Un número impactante incluso para el mundo de la publicidad local.

Ante la exorbitante suma, se mencionó que puede estar ligado al futuro de la conductora y una nueva estrategia de marketing. Es que todo parece indicar que próximamente Mirtha Legrand podría entrar al Libro Guinness como la figura de mayor edad en filmar un comercial de gran repercusión. Es por eso que la marca habría querido figurar junto a ella de cara a la posibilidad de romper ese récord para lograr un alcance mundial.