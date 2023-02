¿Quién es el artista que toca hoy y lo tildan de "antipatria"?

Ysy A llegó por la noche de este jueves a Neuquén Capital para hacer su presentación en el quinto día de la Fiesta de la Confluencia. El artista que se dedica al trap está envuelto en críticas por actitudes que ha tenido sobre el escenario en sus últimas presentaciones. En uno de los shows, en pleno desarrollo del mundial de fútbol, el músico le prohibió a la gente que cantara "el que no salta es un inglés", por lo que muchos usuarios en Twitter lo tildaron de antipatria.

“Yo soy re patriota, y soy re argentino, pero no estoy con la discriminación a gente por ser de otro país. No voy a discriminar a nadie porque sea inglés, chileno, estadounidense, brasilero. En mi show, no se va a discriminar a nadie por ser de otro país”, dijo.