Echaron a Jey Mammon por la denuncia de abuso sexual

Viacom y Telefe decidieron desvincular a Jey Mammon de La peña de Morfi después de que se hiciera pública la denuncia en su contra por abuso sexual a menores. El conductor, que todavía no se expresó públicamente sobre el caso, no estará al aire en la emisión de este domingo y es probable que no regrese.

Así lo confirmó el periodista Jorge Rial, luego de los dichos de Lucas Benvenuto en el programa A la Tarde (América TV). El joven de 27 años reveló que habría mantenido un vínculo con un "famoso conductor y músico" del canal, cuando él tenía 14 años y el acusado 32.

Rial informó que las autoridades de Viacom resolvieron que el conductor no siga al frente de La peña de Morfi. "Paralelamente, Jey está redactando su comunicado donde va a dar explicaciones de esta situación. También está preparando una denuncia contra Lucas Benvenuto por intento de extorsión", sostuvo.

De que se trata la denuncia contra Jey Mammón

Luego de que estallará el escándalo en relación a una organización que se dedicaba a la corrupción de menores, de la que Marcelo Corazza, exganador y actual productor de Gran Hermano, sería un presunto cliente, se conoció que el conductor Jey Mammón recibió una denuncia por abuso sexual como parte de la misma red, pero fue sobreseído en 2021 por la prescripción del delito.

La causa número tiene el número 53975/2020 y el sobreseimiento tiene fecha del 9 de marzo de 2021.