Gal Gadot, la estrella de Hollywood que quedó fascinada con Relatos Salvajes

Este viernes, la actriz Gal Gadot estrenó su nueva película en Netflix y sorprendió a todo el mundo en una de las típicas ruedas de prensa que conllevan estos eventos. Y es que, la artista mundialmente conocida por sus interpretaciones en Rápidos y Furiosos y el universo cinematográfico de DC, reveló como a su película favorita a uno de los clásicos más grandes del cine moderno argentino.

Agent Stone es el nuevo lanzamiento que Gadot se encuentra promocionando este último tiempo. En este acercamiento a la prensa, el periodista argentino Agustin Eme pudo cruzarse con ella y consultarle sobre sus gustos a la hora de mirar un film: “¿Sabías que una de mis películas favoritas es una película argentina?”, aseveró la israelí.

Ante la intriga de saber cuál es, Eme empezó a tratar de desifrar de cuál estaba hablando hasta que la interprete de la Mujer Maravilla especificó su nombre: "Wild Tales" o Relatos Salvajes en su nombre original. Y, además de hacer múltiples gestos para remarcar lo buena que le parecio, la actriz no dudó en mirar a cámara para darle un mensaje al director argentino: "Damián me encantaría trabajar con vos".

"Los Simuladores":

Por comentarios sobre las declaraciones de Gal Gadot pic.twitter.com/TX6t9IfimB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 12, 2023

Si bien recientemente Szifron sacó su primera película hollywoodense llamada Misántropo o que estamos en vísperas del estreno de la película de Los Simuladores, ya es la segunda vez que desde la cúspide del cine alaban las historias narradas por Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas y Julieta Zylberberg, entre otros.

Damián Szifron y Ricardo Darín en el rodaje de Bombita.

Hace un tiempo, una de las estrellas de The boys, Erin Moriarty, dijo que no podía parar de pensar en la película a un seguidor que le pidió una recomendación: “La que te puedo recomendar es una película extranjera que no puedo sacarme de la cabeza. Es divertida, pero no es densa, aunque a algunos no les gustan los subtítulos. Se trata de la película argentina Relatos Salvajes".

La cultura estadounidense es muy cerrada en cuanto a sus tradiciones cinematográficas, lo que lleva a que su público tenga poca tolerancia con historias que no son narradas en inglés, en suelo estadounidense y con actores reconocidos por ellos. Sin ir más lejos, para poder ver El secreto de sus ojos tuvieron que hacer una adaptación con Nicole Kidman y Julia Roberts.

Por esto mismo, que una película -que inclusive no pudo ganar el Oscar- tenga tanta vigencia en ese mundo es un gran hito para el cine argentino. “Es una de mis películas favoritas de la última década”, recalcó Moriarty años atrás.