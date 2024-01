Florencia Peña bancó a Lali: "Me siento muy identificada"

Florencia Peña se encuentra actualmente en Villa Carlos Paz desempeñando el papel principal en el musical "Mamma Mía". Sin embargo, su participación en el espectáculo fue objeto de controversia debido a las fuertes críticas expresadas por Flavio Mendoza, creador de "Stravaganza". A pesar de las críticas, la actriz defendió con firmeza su trabajo y manifestó su descontento por la manera en que Mendoza se refiere a sus colegas.

Además de abordar las críticas a su desempeño artístico, Peña también enfrentó cuestionamientos por su ideología política cercana al kirchnerismo. En este sentido, no dudó en expresar su solidaridad con Lali Espósito, compartiendo experiencias similares: "Me siento muy identificada, me atacan por mi pensamiento político. Se me han hecho todas las operaciones posibles y hoy lo veo reflejado en Lali".

La actriz "Casados con Hijos" dijo que mantuvo una conversación privada después de que el presidente Javier Milei hiciera comentarios sobre ella, generando una intensa reacción en las redes sociales.

"Ya le envié mensajes, ya conversé con ella. Es una mujer fuerte. Uno puede ser fuerte, pero igual te afecta. Ella tiene una gran fortaleza. Cuenta con sus propios canales de comunicación, algo que yo no tenía cuando enfrentaba ataques. No tenía dónde dar vuelta la situación. Además, cuenta con un gran grupo de seguidores. Estará bien", afirmó la actriz.

La artista reflexionó sobre la dificultad de aceptar que un artista popular exprese su opinión: "¿Por qué no podemos aceptar que un artista popular se exprese? Ella expresó su temor ante algo que podía suceder, ni siquiera mencionó nombres específicos".

Recordando su propia experiencia, la actriz reveló: "A mí me cancelaron durante un par de años y pensé que nunca volvería a actuar. Creí que lo había perdido todo debido a la constante exposición desde el lado oscuro de la política. Ahora veo que eso también le sucede a Lali Espósito. Siento que la critican porque expresó lo que pensaba, pero su opinión iba en contra del establishment. Ahí es donde comienza el problema. Si hubiera expresado opiniones a favor del establishment, nadie habría dicho nada", concluyó.