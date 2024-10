Con un fuerte mensaje, Elizabeth Vernaci contó que atraviesa una dura enfermedad

La locutora Elizabeth "Negra" Vernaci, este viernes sorprendió a todos en su programa la “La Negra Pop", cuando le contó a todos sus oyentes que debe someterse a un largo tratamiento, debido a una grave enfermedad que está atravesando.

"Me quiero matar. No me voy a matar. No me voy a morir. Pero obviamente estoy atravesando una situación compleja", dijo la Negra Vernaci, de 63 años.

Sobre su enfermedad, explicó que en este último tiempo se ausentó de la radio porque le detectaron un tumor maligno y tuvo que ser operada de urgencia. “Me hice controles, lamentablemente, salieron mal y tengo que empezar una quimio”, agregó.

En este marco, manifestó: “Estoy atravesando una situación compleja. Pero por una cuestión de prevención me van a hacer una quimio. Obvio que me da miedo. A nadie le gusta atravesar una quimio”.

Por ese motivo, Vernaci adelantó que estos días podrán encontrarla un poco "irascible", y detalló que el tumor "gracias a Dios salió de mi cuerpo. No está más, no pasa a ningún ganglio, no llegó a ningún lado”.

"No sé con qué me voy a encontrar en realidad, ni lo que me va a pasar afuera, que ya más o menos me explicaron. Pero no sé con qué parte de mí me voy a vincular, porque capaz me ponga más vulnerable”, expresó la locutora.

Para finalizar, indicó: "Seguramente no vendré a trabajar, si bien muchas veces me dijeron mis médicos que venga a laburar, que me quede todo lo que pueda, pero yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si voy a tener ganas de que me vean sin pelo", concluyó.