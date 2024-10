Una tiktoker argentina aseguró que Liam Payne le cantó una canción antes de morir

El cantante británico Liam Payne cayó de un tercer piso en un hotel de Palermo y murió. La Policía investiga si se trató de un accidente o un suicidio. La noticia generó tristeza en sus fanáticos, una tiktoker compartió un video donde aseguró haber sido una de las últimas personas en verlo con vida.

A través de la cuenta @carolagaunaa subió una publicación donde explicó mientras lloraba cómo había visto al exmiembro de One Direction. La joven contó que “estaba borracho y drogado” y que había sido la última persona con la que habló el cantante. “Pasó de ser el día más feliz de mi vida a uno de los más tristes”.

“No me manden mensajes, no me llamen, tengan decencia. Cómo no me voy a enterar si fue en mi laburo gente”, continuó mientras lloraba desconsoladamente. Además, dio a conocer que cuando se cruzó a Payne en su trabajo, él le sonrió y le cantó.

?? MUERTE DE LIAM PAYNE: UNA TIKTOKER ASEGURA SER LA ÚLTIMA PERSONA QUE LO VIO CON VIDA



uD83DuDC49 La joven estaba en un restaurante cercano al hotel donde sucedió la tragedia y se volvió viral al relatar su encuentro con el ex One Direction.



uD83DuDD17 Los detalles ? https://t.co/CGmLyVBbi0 pic.twitter.com/9zj68evwFV — mejorinformado.com (@mejorinformado) October 17, 2024

“Quizás fui la última persona que lo escuchó cantar, estoy destruida. Me siento tan mal, tengo su perfume encima todavía, es una locura. Sé que era famoso y yo no le importaba, pero me pone la piel de gallina”, cerró Carola.

La publicación superó las 3 millones de reproducciones y logró casi 260 mil “me gusta”.