Qué se sabe de la muerte del ex cantante de One Direction que cayó 14 metros al vacío

Liam Payne, ex cantante de One Direction, murió en Buenos Aires tras caer de un tercer piso del hotel en que se hospedaba.

Murió Liam Payne, ex integrante de la reconocida banda One Direction, tras caer desde un tercer piso en un hotel en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El cantante inglés estaba de visita en el país acompañando a Niall Horan (también ex One Direction) quien promocionaba su disco The Show: Liam apareció minutos antes del arranque del concierto en la platea, y también dijo presente en cancha de River en los shows de Paul McCartney.

Vecinos llamaron a la comisaría 14 B de Palermo, alertando sobre un hombre que estaba generando disturbios en los alrededores del hotel Casa Sur, en Costa Rica al 6032. Versiones de las empleadas del lugar darían cuenta que Payne "estaba pasado de rosca, pasado de drogas, y se había desmayado en el lobby del hotel, él no quería saber nada al respecto con ser ayudado", dijeron en el móvil de TN.

Alberto Crescenti, titular del SAME, dijo: "A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de un hotel. A las 17:11, arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre. Después nos enteramos que era cantante del conjunto musical. Cuando llegamos nosotros ya había fallecido por las lesiones gravísimas que sufrió".

Sobre la forma en que cayó al vacío Liam, Crescenti indicó que los médicos detectaron una fractura en la base de cráneo, pero se mantuvo cauto y dijo que la autopsia confirmará la causa de muerte. Sí confirmó que el cantante sufrió una caída libre desde unos 14 metros: "Un golpe prácticamente mortal", subrayó.