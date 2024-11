Qué dijo Gladys La Bomba Tucumana luego de tragar parte de un tenedor de plástico

Días atrás, se conoció que la cantante de música tropical Gladys "La Bomba" Tucumana, tuvo un incidente que dio que hablar en el Cantando 2024, ciclo en el que se desempeña como jurado. En este sentido, durante la grabación del programa transmitido por América, la artista se tragó parte de un tenedor de plástico, lo que desató la preocupación de sus compañeros de trabajo, su familia y sus seguidores.

Según se conoció, la dramática escena se desató el pasado jueves, en medio de un descanso, momento que Gladys aprovechó para comer. Puntualmente, la cantante estaba comiendo una ensalada con un tenedor de plástico, y sin que ella se de cuenta, se tragó una de las puntas.

Dada la gravedad del hecho, fue trasladada de forma urgente al Sanatorio Güemes, donde fue sometida a una endoscopía para localizar y extraer el fragmento del utensilio.

"Pinché un tomate cherry y, sin querer, me tragué una punta de un tenedor de plástico que es súper filoso y puntiagudo”, relató la cantante con visible angustia en sus redes sociales.

Buscando llevar tranquilidad a sus seguidores, es miércoles por la noche, Tyago Griffo, cantante e hijo de la artista dio detalles del estado de su mamá, justamente en el envío en el que ella es jurado, y reveló que Gladys fue sometida a una nueva intervención debido a que sentía algunas molestías y complicaciones.

“Hoy le pudieron hacer la endoscopía, anestesiar, y todo eso a lo que ella le tiene un poquito de miedo”, confió el artista. Momentos después, en una comunicación con la cantante, ella le confió a su público, con la voz quebrada: “Estoy todavía dopada, lloré muchísimo porque me tuvieron que dormir y tengo mucho miedo. Tengo miedo a todo, Encima estoy recién despertando”.

Acto seguido, luego usó sus redes, en donde dio más detalles de su estado de salud, y también brindó algunas recomendaciones a sus seguidores.

“La pasé muy mal y me asusté un montón... Quiero recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plástico, sobre todo con los tenedores”.

“Intenté de todo para ayudarme a mí misma porque no había nadie cerca. Estaba Lourdes que me ayudó un montón, mi compañera de VAR, mi hijo estaba en el piso. La gente de producción se preocupó y me fui al Güemes, donde me esperaban prácticamente por donde entran las ambulancias”, agregó sobre lo vivido esa jornada.

Por su parte, Luciano Ojeda, pareja de la cantante, relató más detalles a un medio nacional, reveló: “Estaba en videollamada conmigo mientras comía algo en el corte y se le partió un diente del tenedor, no se dio cuenta y se lo tragó. Le empezó a doler mucho la garganta hasta que vomitó y como ella sentía que no se lo podía sacar tuvo que ir al sanatorio”.