A Nicki Nicole le pesaron las críticas y se vio obligada a presentar a su nuevo novio

Días atrás, la farándula argentina explotó con el rumor del romance entre Enzo Fernández -recientemente separado de Valentina Cervantes- y la cantante Nicki Nicole, y dada la gran ola de comentarios e incluso agresiones contra la rosarina, ella usó las redes sociales para aclarar que estaría conociendo a otra personas.

Fue Yanina Latorre la que explotó la bomba, la cual circulaba desde hace varias semanas. Justamente, la panelista se basó en la información de una tiktoker, quien aseguró que en octubre pasado un grupo de amigas había visto juntos y muy acaramelados al integrante de la Selección argentina y la joven artista en el pub Moby Dick.

En ese momento, la propia Nicki negó esa información, buscando no quedar como la tercera en discordia entre Fernández y Cervantes. “¡Hola Reina! ¡A la fiesta fui con amigos y con la persona que actualmente salgo, que no es conocida, obviamente saludé y hablé con todos los que estaban! ¡Te dejo la info para que te quedes más tranquila! Beso”, aseguró con un comentario.

La respuesta de Nicki ante la información de una tiktoker.

Sin embargo, poco creyeron en esas líneas de la cantante y la angelita manifestó en LAM: "Yo creo, esto ya es opinión casi información, pero no lo tengo rechequeado, que se habrían conocido a fines de octubre en la anterior fecha FIFA. Algo pasó, le gustó y Enzo Fernández llegó a Londres, hizo las cosas bien, no le dijo en ese momento a ella que la había conocido. En realidad le dijo que quería estar solo, por ahí se dio cuenta de que le movió el piso y dijo 'no estoy bien con Valentina'. Esto le puede pasar a cualquiera. No es para ir a juzgarlo a él. Él volvió ahora, estuvieron juntos. Valentina hoy habló con él, él no se lo negó".

Ante los dichos de Yanina, la rosarina fue el blanco de brutales críticas, comentarios a los que no está acostumbrada, y buscando que no le ocurra lo mismo que a Tini Stoessel cuando blanqueó su romance con Rodrigo De Paul (quedando como tercera en discordia ya que el futbolista hacía poco tiempo que se había separado de Camila Homs), compartió la historia del periodista, quien dio a conocer al hombre que la estaría cortejando.

De acuerdo al rastreo virtual del chimentero Gustavo Méndez, Nicki estaría viviendo un romance con un artista emergente. “Krom sería el nuevo novio de la escena urbana. Y esta foto es del día que le habría llevado rosas a la rosarina”, escribió en su Instagram.

Él sería el hombre que le habría llevado rosas a la rosarina,

Asimismo, agregó en otra historia virtual que Nicki había reposteado la historia de quien sacó la foto de Krom con el ramo y sumó dos corazones.