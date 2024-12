La reacción de los jugadores de Gran Hermano cuando Santiago del Moro los invitó a “irse ahora”

Luego de escuchar a varios jugadores decir que querían irse de la casa, sumado a quienes criticaron a la producción, Santiago del Moro se cansó y junto a la producción de Gran Hermano decidió darle lugar a la “puerta giratoria”, por lo que invitó a todos aquellos que no estén cómodos en el reality a irse. Ante esto, los participantes reaccionaron de forma sorpresiva.

Un tanto cansados de escuchar quejas del formato y de la infraestructura de la casa, la producción de Gran Hermano, en conjunto con Santiago del Moro, decidió darle un ultimátum a los jugadores. Es por eso que les abrió la posibilidad para retirarse y así darle lugar a otra persona.

Todo comenzó cuando Andrea le comunicó a Santiago Algorta que no estaba con energías para mantenerse en el juego, a sólo 2 semanas de haber ingresado.“Me quiero ir, me voy a ir”, le dijo en un video que se viralizó en las redes sociales. Y agregó: “Prefiero que entre otra persona, y que otra persona viva esto. Yo no lo quiero vivir más”.

Sumado a esto, mientras Del Moro presentaba la puerta giratoria, en el streaming del programa La Tora y Diego Poggi hicieron alusión a que también era un mensaje para Sandra, quien había criticado el formato, a la producción e incluso algunos elementos del hogar.

Al tanto de todo eso, el conductor de Gran Hermano se cansó y les dio la oportunidad de abandonar el juego y darle espacio a otra persona: “La puerta giratoria está disponible para el que quiera irse ahora. El que quiera, la ponemos a disposición para que se vayan. Sin valijas, sin ropa. La cruzan y se van”.

Y agregó: “Gran Hermano escuchaba quejas desde que entraron. Sobre la pileta, la comida, la casa es grande o chica. Es el programa más famoso del mundo en donde se va a jugar Gran Hermano. La casa no es un templo, un spa. No están para tomar sol o hacer fierros”.

Con la cara de todos asombrados, ya que no se esperaban este tirón de orejas, Santiago del Moro cerró de forma contundente: “Ponemos a disposición la puerta giratoria, el que quiera, el que le parezca que algo está mal, el que no le gusta una cosa. No hablo del juego, hablo de la queja por sí misma”.