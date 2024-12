Video: Homer El Mero Mero sufrió un ataque en pleno show

El famoso rapero oriundo de la ciudad de Cutral Co, se presentó esta semana en el evento de boxeo Párense de Manos 2, pero sufrió un terrible problema de salud. En plena presentación, el cantante quedó paralizado por un ataque que lo obligó a abandonar el escenario.

Lucas Giménez, más conocido como Homer El Mero Mero, sufrió un grave problema de salud cuando se encontraba en el inicio de su presentación en un importante evento de boxeo. Según se puede ver en los videos difundidos en las redes sociales, el cantante primero se olvidó la letra y empezó a titubear, mientras caminaba por el escenario con la mirada perdida.

Luego, en plena incomodidad de los espectadores y sin entender qué pasaba, Homer solicita la asistencia de su equipo quienes subieron para socorrerlo.

El rapero debió ser trasladado a una clínica

En la punta del escenario, que era un ring de boxeo, se ve como lo asisten y como el cantante tiembla y saca la lengua desorbitado, mientras intentan calmarlo.

Luego de esa situación, el joven de Cutral Co se descompensa y es trasladado a una clínica para recibir asistencia médica.

En redes sociales la productora del cantante pidió disculpas por la situación y explicó que se encontraba recibiendo la atención médica correspondiente.

Más tarde, al explotar en redes el fragmento del momento, la productora publicó un descargo en la que da cuenta de la situación.

“A través del presente mensaje queremos informar que Homer El Mero Mero está recibiendo la atención necesaria y se encuentra bien”, indicaron desde la cuenta de la productora Nocita Music y replicado por la cuenta oficial del artista.

Homer luego publicó: “Sepan disculparme. Gracias a todos los que se están preocupando. Ahora voy a tomarme un tiempo que necesito para mí. Voy a volver más fuerte que nunca”.

El streamer y uno de los organizadores del evento, Coscu, escribió: “Quiero aclarar que Homer estaba pasando una semana difícil, muchos problemas personales con su familia. Lo invitamos a cantar dos temas para que se despeje y disfrute. No saben lo feliz que estaba cuando le dije. De verdad, me habló todo el día agradeciéndome, me llamó ilusionado y feliz por la oportunidad”.

Agregó que sufrió problemas y la presión, y obviamente una adicción con la que está luchando, no lo dejaron disfrutar como se merecía. "Pido apoyo y respeto para Homer. Es un tipazo”, escribió en sus redes sociales.

