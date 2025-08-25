El temporal de viento dejó cortes de luz, voladuras de techos e ingreso tardío en escuelas de Bariloche

Bariloche enfrentó una jornada crítica por el fuerte temporal de viento que azota la región andina desde la noche del viernes. Las ráfagas, que superaron los 120 kilómetros por hora, provocaron caídas de árboles, voladuras de techos y cortes de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad y en Dina Huapi. Desde la municipalidad se pidió a la población que evite salir de sus hogares salvo que sea estrictamente necesario, y que se mantenga informada a través de los canales institucionales. La prioridad, remarcaron, es preservar la seguridad de todos los vecinos ante un fenómeno climático de alto riesgo.

Uno de los episodios más graves se registró en la Escuela Secundaria Rionegrina 45, donde la voladura de chapas en el techo en un sector del establecimiento obligó a suspender las clases del turno mañana de este lunes. Desde la institución informaron que las ráfagas levantaron parte de la cumbrera y dejaron sectores del edificio en condiciones de riesgo. Aunque el personal trabajó en asegurar la estructura, las reparaciones no pudieron completarse a tiempo.

En paralelo, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) informó que las interrupciones del servicio eléctrico fueron ocasionadas por árboles y ramas caídas sobre líneas de media y baja tensión. Dina Huapi fue una de las zonas más afectadas, con la salida de servicio de los alimentadores Industrial y LU8 Limay. También se registraron cortes en Cerro Leones, barrio Las Chacras, Miramar, Hipódromo y parte del Circuito Chico. En algunos casos, la caída de ramas quebró columnas y dificultó el acceso vehicular.

Personal de la Cooperativa Eléctrica trabajó para recuperar el servicio

Personal de la CEB recorrió Villa Mascardi, el kilómetro 24.300 de la Avenida Bustillo y otros puntos críticos, donde los árboles caídos interrumpieron el servicio. Desde la cooperativa recordaron que las tareas de reposición avanzan de manera paulatina, ya que las ráfagas ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores e impiden subir a los postes. También se recomendó a la población no refugiarse bajo árboles ni postes de tendido eléctrico durante el temporal.

La Municipalidad reiteró que ante cualquier emergencia se puede contactar al 103 (gratuito) o a las líneas habilitadas para asistencia directa.

Ingreso tardío

Las intensas ráfagas de viento que afectan la región andina de Río Negro obligaron a postergar el inicio de clases en varias localidades este lunes 25 de agosto. El Consejo Escolar Zona Andina informó que las actividades escolares del turno mañana comenzarán a las 9:30, con el objetivo de permitir una verificación previa del estado de cada establecimiento educativo. La medida alcanza a escuelas de San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Mascardi y Villa Llanquín, donde se registraron cortes de energía eléctrica, falta de agua y caída de árboles que comprometen la seguridad de estudiantes y personal.

Según el pronóstico oficial, este lunes se presentará con cielo cubierto y ráfagas de hasta 33 km/h durante el día, que disminuirán hacia la noche. El viento tendrá una intensidad de 22 km/h, del sector noroeste en toda la región. Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informados por canales oficiales y reportar cualquier situación de riesgo a los servicios de emergencia.