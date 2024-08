“Friends”: subastarán artículos por el 30º aniversario

En conmemoración del 30° aniversario del icónico programa de televisión Friends, se ha anunciado una subasta de objetos destacados utilizados en la serie. Entre los artículos más notables que estarán disponibles se encuentran prendas de vestir de personajes principales como Monica, Rachel y Phoebe, así como una réplica del famoso sofá naranja del Central Perk, según informó la revista Rolling Stone.

La subasta, organizada por Julien’s Auctions en colaboración con Warner Bros., incluirá varias piezas de vestuario usadas por las actrices Courteney Cox, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow durante distintas temporadas del show.

La colección abarca, por ejemplo, el suéter de cuello alto de mohair gris que Rachel vistió en el episodio "The One With The Truth About London", estimado entre USD $1,000 dólares y USD $1,500 dólares.

El sofá naranja de Central Perk, una réplica del icónico mueble de la serie, estará disponible en la subasta con un precio estimado entre USD $2,000 y USD $3,000 (Julien's Auction)

Asimismo, entre otro de los elementos recordados por los fanáticos, se encuentra el top marrón de punto que Monica usó en el episodio “The One With The Mugging” durante la novena temporada. Este tiene un valor similar al sueter de cuello alto de Rachel antes mencionado.

La subasta no se limita solo a los elementos de los tres personajes femeninos. También estarán disponibles algunas prendas de Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) y Joey (Matt LeBlanc), lo que amplía aún más el atractivo del evento para los fanáticos de la serie que sigue recordando con nostalgia las situaciones cómicas que marcaron su juventud.

Otro de los objetos reconocibles, es una reproducción del letrero de Central Perk, valorada entre USD $500 dólares y USD $700 dólares, lo cual complementa el atractivo de poseer un pedazo de la historia televisiva.

"cada día, en algún lugar del mundo, Friends se reproduce en una pantalla, lo que habla de su enorme popularidad y su capacidad de atraer nuevos seguidores incluso décadas después de su final”, señaló David Goodman, CEO de Julien’s Auctions.

Marta Kauffman pidió recordar así a Mathew Perry

Tras los detalles que han sido revelados sobre la muerte de Matthew Perry en las últimas semanas, Marta Kauffman, co-creadora de Friends, propuso dos maneras específicas para honrar su memoria. En una entrevista con The Times, Kauffman sugirió que una de las formas más significativas es a través de donaciones a centros de tratamiento contra las drogas. Este llamado responde a la prolongada batalla que Perry sostuvo con la adicción, la cual finalmente le costó la vida.

“La segunda manera de honrarlo es viendo Friends y recordándolo no como un hombre que murió de esa manera, sino como un hombre que era extremadamente gracioso y traía alegría a todos”, manifestó Kauffman.