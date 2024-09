La salud de Elton John: brindó detalles por redes sociales

Con más de 50 años de carrera y 4.600 actuaciones por todo el mundo, Elton John es uno de los músicos británicos más queridos en el mundo.

Y este último tiempo no fue nada fácil para el músico quien decidió publicar en sus redes sociales, el problema de salud que está atravesando. Según detalló, se trata de un problema serio en la vista.

”Durante el verano, tuve que hacerle frente a una grave infección ocular que, por desgracia, me dejó una visión limitada en un ojo. Me estoy curando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que el ojo afectado recupere la vista”, describe el texto.

También, el músico destacó el desempeño de los médicos para su recuperación. “Estoy muy agradecido al excelente equipo de médicos y enfermeras y a mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas. Pasé el verano tranquilamente recuperándome en casa, y me siento positiva por los progresos que he hecho hasta ahora en mi curación y recuperación”.