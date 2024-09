Por "ruidos molestos" de un hotel, cobró US$24 mil de indemnización

Durante 10 años Jorge Ruiz padeció todo tipo de ruidos provenientes del hotel alojamiento que queda al lado de su casa en La Plata. Incluso en el patio encontraba preservativos, fundas de almohadas y bebidas energizantes. Pero, finalmente encontró algo de paz después de ganar un juicio por daños y perjuicios contra el motel.

El hombre de 65 años, vive al lado del Hotel Uno, en el barrio Mondongo, soportó durante más de una década los ruidos constantes provenientes del establecimiento, los sonidos de lavarropas industriales, las aspiradoras, y como es de esperar, las actividades de los huéspedes.

La situación era tan grave que los niños de la familia y los amigos de Ruiz evitaban visitarlo.

A pesar de las sugerencias de sus seres queridos de mudarse a un lugar más tranquilo, Jorge se negó a renunciar a su vivienda, ubicada entre la cancha de Estudiantes y el Bosque, donde juega Gimnasia.

"Muchos me decían que por qué no me mudaba. Que por qué no me iba a vivir a un lugar más tranquilo y dejaba de vivir en este lugar para no sufrir más, pero yo no quería resignarme e irme, tenía el lugar para vivir cómodo. No fue fácil todo el proceso, pero valió la pena”, contó.