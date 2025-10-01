La cantante británica Lola Young, reconocida por su éxito "Messy", se desmayó durante su presentación en el festival All Things Go en Nueva York, lo que derivó en la cancelación de toda su gira internacional y su ausencia confirmada en el Lollapalooza Argentina 2026.

Con tan solo 24 años, Young sufrió un colapso en pleno escenario el sábado, un episodio que quedó registrado en varios videos que rápidamente se viralizaron y causaron gran preocupación entre sus seguidores. La artista fue evacuada de inmediato por los servicios de emergencia presentes en el evento.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la cantante explicó: "Voy a ausentarme por un tiempo. Me duele tener que cancelar todos mis planes previstos en un futuro cercano". Además, añadió: "Espero sinceramente que me den una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo de trabajar en mí misma y vuelva más fuerte".

El mensaje fue replicado también por la cuenta oficial del Lollapalooza Argentina, festival que tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026, evento en el que Lola Young estaba programada para actuar.

Posteriormente, la artista informó que se encontraba estable y confirmó la suspensión de su concierto siguiente, previsto para Washington. La joven cantante alcanzó fama internacional en 2024 gracias a la viralización de "Messy" en TikTok y recientemente lanzó su tercer álbum, "I’m Only F**king Myself".

La enfermedad que tiene la cantante Lola Young

En entrevistas previas, Young había revelado que padece un trastorno esquizoafectivo, una condición que puede provocar episodios maníacos y requiere en ocasiones hospitalización.

Antes del incidente, Lola Young tenía planificada una extensa gira que incluía presentaciones en el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, México, Latinoamérica y Europa entre octubre de 2025 y junio de 2026. Sin embargo, todos estos compromisos quedaron suspendidos sin fechas de reprogramación confirmadas.