El cantante puertorriqueño Ricky Martin, conocido mundialmente por éxitos como “She Bangs”, sorprendió a sus seguidores el martes 30 de septiembre al compartir una sensual selfie al desnudo en sus historias de Instagram.

En el video, ambientado con la canción “Push” de Connor Price y Nic D, Martin aparece frente a un espejo en el baño, dejando ver su cuerpo desde la cintura hacia abajo, dejando en evidencia sus abdominales esculpidos. La imagen fue acompañada únicamente por su sonrisa, sin necesidad de ningún texto adicional.

Actualmente de 53 años, el artista está soltero tras su divorcio en 2023 del también artista Jwan Yosef, con quien estuvo casado durante seis años y comparte dos hijos: Lucía, de 6 años, y Renn, de 5. Además, Ricky es padre de los gemelos Matteo y Valentino, de 17 años, nacidos mediante gestación subrogada cuando él aún no estaba casado.

Ricky Martin y esa loca manía

Este tipo de publicaciones no es nuevo en la cuenta de Martin, quien en los últimos meses ha mostrado con frecuencia su físico en Instagram. El 10 de julio, por ejemplo, compartió un carrusel de fotos sin camiseta disfrutando del sol en la playa, acompañado de la frase “Suns out, doubts out”, que fue muy bien recibida por casi medio millón de usuarios.

Otro momento destacado fue su publicación del 8 de septiembre, cuando mostró imágenes preparándose para los MTV Video Music Awards. En ellas, apareció sin camisa mientras se realizaba cuidados de la piel, se cosía los pantalones y se cortaba el cabello. En esa premiación, Martin interpretó un popurrí de sus grandes éxitos y recibió el primer Latin Icon Award.

Además, en abril de este año, durante un concierto de Madonna en Miami, Ricky fue invitado a subir al escenario para participar en la interpretación de “Vogue”. En lugar de cantar, cumplió el rol de jurado para evaluar las coreografías de los bailarines, lo que generó una gran reacción en redes sociales debido a su actitud y movimientos en el show.

En cuanto a su rutina de cuidado personal, Martin ha declarado en entrevistas su dedicación diaria para mantener su estado físico y bienestar. En 2021 contó que medita entre 15 y 30 minutos por día y utiliza tratamientos para la piel como agua alcalina, parches para los ojos, cremas hidratantes antioxidantes y cubitos de hielo para estimular la circulación.

Con una presencia constante en redes sociales y eventos, Ricky Martin continúa demostrando que a los 53 años mantiene un compromiso firme con su salud y una imagen que sigue cautivando a sus seguidores en todo el mundo.