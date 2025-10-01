Se filtró lo que pasó entre Stefi Roitman y Nico Furtado a escondidas de Ricky Montaner

El matrimonio de Stefi Roitman y Ricky Montaner volvió a quedar en el centro de las especulaciones mediáticas tras la aparición de un video que la muestra en Madrid junto a Nico Furtado. Luego de las imágenes filtradas, Magalí Sica, la influencer que asegura haber presenciado el encuentro, hizo énfasis en los detalles de este encuentro romántico en El Ejército de la Mañana, programa que se emite por Bondi Live.

La influencer, que los captó con su teléfono, comenzó su testimonio explicando cómo los identificó. “Yo a él lo veo con una remera manga corta, a él reconozco inmediatamente, él vive acá. A ella me costó reconocerla, era Stefi Roitman mucho más morena, nunca la había visto en persona, es flaquita y chiquitita, no la había reconocido”, contó.

Luego describió el contexto en el que se dio la escena. “Estamos hablando de una calle muy angosta, un domingo a esa hora medio que Madrid está muerto, a las 21 está todo cerrado. Yo en mi video dije que podían estar tomando un café, pero hay que decir que en esa calle no hay cafeterías abiertas”, explicó, descartando esa posibilidad y alimentando la sospecha de un encuentro privado.

Respecto a la actitud de los protagonistas, Sica aclaró: “Se saludaron y los dos fueron para diferentes lados”. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue lo que ocurrió inmediatamente después. “Ella salió corriendo. El saludo no me pareció sospechoso, yo estaba hablando con mi amiga con nuestros acentos argentinos y creo que por eso ella se preocupó. Por eso creo que tal vez empezó a acelerar el paso, eso son suposiciones mías”, agregó.

La influencer también compartió una impresión personal sobre la apariencia de Stefi Roitman. “A mí me pareció porque la vi un poco despeinada, con el pelo húmedo. Pero capaz soy malpensada y están por hacer una película juntos, creo que comparten agencia, pero si no hay nada que esconder no hay nada que temer”, lanzó, dejando la puerta abierta a interpretaciones.

Por lo pronto, ni Stefi Roitman ni Ricky Montaner hicieron declaraciones sobre esta polémica que los vincula de forma sentimental. Mientras tanto, la versión de Magalí Sica suma más dudas que certezas y mantiene el misterio alrededor de lo que realmente pasó entre Nico Furtado y la actriz en la capital española.