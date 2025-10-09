Nico Vázquez habló por primera vez de su romance con Dai Fernández

En los últimos días, Nico Vázquez volvió a ocupar los titulares por motivos ajenos al teatro. Tras meses de especulaciones sobre su separación de Gimena Accardi y los rumores de un acercamiento con su compañera de Rocky, el musical, el actor finalmente rompió el silencio. Frente a las cámaras, habló con serenidad sobre su presente sentimental y confesó cómo está su vínculo con Dai Fernández.

La historia comenzó a circular cuando diferentes medios aseguraron que Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera en la exitosa obra, habrían iniciado un romance secreto. Su química en escena fue el primer disparador de versiones que más tarde derivaron en supuestas infidelidades. En aquel momento, ambos lo negaron. Pero ahora, ya que ambos se separaron de sus parejas casi al mismo tiempo, los rumores resurgieron con fuerza.

La repercusión llevó a que el equipo de Puro Show (eltrece) fuera en busca de la palabra del actor. Y esta vez, él no esquivó el tema. “No quiero hablar de mi vida privada, porque hablé durante mucho tiempo. Treinta años hablando de mi vida privada y siento que, en este momento, me quiero preservar, me quiero cuidar. Estoy bien, estoy muy bien”, dijo Nico Vázquez, dejando entrever que atraviesa un momento de introspección personal.

Con la misma calma, el protagonista de Rocky aclaró que si tuviera algo importante para contar, lo haría de manera pública y sin vueltas. “Si hoy no me están viendo en ningún lado, quizás es porque todavía no empecé nada con nadie. Tengo ganas de vivir la vida, muy enamorado de la vida”, bromeó, apelando a su humor característico.

Su declaración fue interpretada como una manera elegante de poner fin a las versiones que lo vinculan con Dai Fernández, sin entrar en polémicas ni desmentidas tajantes. Por lo pronto, ambos continúan enfocados en el éxito de Rocky, que sigue cosechando elogios y convocando multitudes en cada función.

Por lo pronto, si hay o no un romance en marcha, el tiempo lo dirá. Por ahora, el actor elige hablar con hechos más que con palabras, dejando claro que está “muy bien”. Sin embargo, las sospechas son cada vez más fuertes y hay quienes aseguran que el tiempo les dará la razón sobre este romance que mantendrían en secreto.