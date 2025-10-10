MasterChef Celebrity regresa con 24 estrellas y cocina de alta tecnología

Las cocinas más famosas de la televisión argentina se volverán a encender con 24 celebridades de distintas disciplinas, que deberán enfrentar un desafío distinto cada noche para demostrar sus habilidades culinarias y mantenerse en la competencia en busca del codiciado trofeo de MasterChef Celebrity.

Entre los participantes se destacan Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, La Joaqui, Julia Calvo, Luis Ventura, Maxi López, Pablo Lescano y Susana Roccasalvo, entre otros.

La cuarta temporada también estrenará propuestas digitales: la MasterChef Liga de Streamers (MLS) permitirá que reconocidos creadores de contenido reaccionen a cada emisión desde sus propios canales. Además, todos los capítulos estarán disponibles en HBO Max después de su transmisión, y el estudio presentará un diseño renovado con alta tecnología, prometiendo una experiencia aún más impactante para los participantes y los espectadores.

La nueva edición de MasterChef Celebrity promete emoción, desafíos inéditos y momentos imperdibles, consolidándose como uno de los programas más esperados del año en la televisión argentina.