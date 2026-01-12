Sufriendo más de la cuenta en el final, La Amistad ratificó en Cipolletti lo que ya había conquistado en El Chañar y en la revancha por los cuartos de final del Federal Amateur empató 2 a 2 con San Patricio, pero hizo pesar el éxito de los primeros 90 minutos.

Es que la ida disputada en tierras neuquinas había sido favorable al conjunto rionegrino que dirige Alfredo Tizza por 2 a 1 por lo que se terminó sellando un global de 4 a 3 a su favor que lo convierte en semifinalista.

Nada hacía imaginar que podía complicarse la tarde de los cipoleños que comenzaron ganando a los 25 minutos con la aparición de Mauro García y con ese resultado se fueron al descanso. Nicolás Domínguez amplió para el local a falta de 14 minutos.

Sin embargo, el último representante neuquino en competencia salió a jugarse todo por el todo y alcanzó el empate. Descontó primero Matías González a los 38 e igualó el partido Enzo Jara en el tercer minuto de tiempo adicionado al reglamentario.

San Patricio, que llegó hasta los cuartos de final, fue el último de los clubes de Lifune en el Federal Amateur 2026.

Su rival en semis será nada menos que el Deportivo Roca, otro de los representantes de la Liga Deportiva Confluencia, que jugando como local ante Atlético Regina ganó 2 a 1. La ida en la Perla del Valle no había podido marcar ninguna diferencia, terminaron igualados 1 a 1 y todo quedó por definirse en el Luis Maiolino.

Luciano Pereyra con dos goles a los 14 y 34 minutos del primer tiempo fue clave para comenzar a destrabar una serie que representa un gran golpe para el Albo, ya que apostaba fuerte en la división de ascenso después de haber sido campeón liguista. El descuento de Damián Quezada a dos minutos del pitazo final cargó de emociones el desenlace, pero no alcanzó para torcer la historia.

Bien al sur

Por el mismo cuadro patagónico del certamen de fútbol, Boxing Club le ganó a Camioneros de Río Grande, en Río Gallegos, 2 a 1 y selló su clasificación con resultado global de 3 a 2 ya que en la ida habían empatado 1 a 1.

En semis deberá cruzarse con Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia que ya había hecho parte del trabajo en la ida, cuando de local goleó 3 a 0. Esta tarde, la revancha finalizó sin goles y nunca corrió peligro la clasificación de los chubutenses.