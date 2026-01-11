A seis meses del Mundial 2026, un jugador de la Selección Argentina podría afrontar un cambio importante: Thiago Almada podría pasar a préstamo al Benfica desde Atlético Madrid. El volante campeón del mundo no está teniendo tanta continuidad en el Colchonero, por lo que el conjunto de Diego Simeone lo considera transferible. Los portugueses negocian para tener al Guayo, por el que consideran una cesión con opción de compra futura.

El pase de Almada al Atlético fue uno de los movimientos más destacados del mercado de los integrantes de la Scaloneta. Luego de su paso a préstamo en Olympique de Lyon el jugador de 24 años fue comprado por el elenco español para sumarse a un plantel con fuerte presencia argentina donde había expectativa por su sociedad con Julián Álvarez. Sin embargo, su adaptación fue difícil y, aunque participó (acumuló 571 minutos en cancha en 15 encuentros) su rendimiento y continuidad no estuvieron dentro de lo esperado.

Con el paso de los meses y la pérdida de protagonismo, Almada recibió la noticia desde el Atlético de que no será prioridad para la próxima temporada debido a que buscarán moverse nuevamente en este mercado y para eso necesitan una venta. Ahí surgió Benfica, que tiene en la mira al Guayo desde el anterior mercado, cuando presentó una oferta formal que fue vencida por los 40 millones de euros que el Colchonero puso por el oriundo de Fuerte Apache.

Su gran año en la Selección Argentina

En contraposición con su realidad en el Colchonero, Almada se mantiene en la mejor consideración de Lionel Scaloni luego de un 2025 donde fue uno de los mejores futbolistas de la albiceleste en Eliminatorias. Sus participaciones más destacadas fueron el gol de la victoria 1-0 ante Uruguay en Montevideo, su buen encuentro en la goleada 4-1 frente a Brasil en River, la asistencia a Julián Álvarez para el triunfo 1-0 contra Chile en Santiago, el tanto del empate contra Colombia en el Monumental y el pase gol para Lionel Messi en el 3-0 sobre Venezuela.