Por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Nacional Femenina de Básquet 2025/2026, El Biguá de Neuquén capital cayó como visitante ante Ferro Carril Oeste en el gimnasio Héctor Etchart del barrio de Caballito en Capital Federal.

Los porteñas que fueron las campeonas del Torneo Clausura 2025, arrancaron la defensa del título con una victoria ante el elenco de la Patagonia.

En los primeros minutos del juego, El Biguá empezó mejor, con una pequeña ráfaga de puntos que le dieron un respiro en el tanteador, pero las defensoras del título no tardaron en reaccionar y castigaron con el tiro lejano. Con un mejor cierre las dueñas de casa se fueron al descanso 44 a 29 arriba.

Maitena Merino Parra ante la marca de una rival

En el complemento las locales fueron mejores, dominó el ritmo de juego y supo mantener la ventaja. Las visitantes lastimaron con una defensa zonal y llevaron el marcador a un dígito, pero el tiempo no dio para más y fue triunfo Verdolaga por 75 a 70.

Las más destacadas en las neuquinas fueron, Agustina García con 21 puntos, 2 rebotes y una asistencia, la chilena Andrea Váldez, con 16 puntos y 4 rebotes, y Maitena Merino Parra con 15 puntos, 7 rebotes y una asistencia.

El sábado El Biguá cayó ante Lanus por 74 a 72, en otro cierre cerrado.