Quién es el nuevo novio de Liz Solari y a qué se dedica: las primeras fotos juntos

Lejos de los escándalos y la exposición mediática, Liz Solari volvió a mostrarse enamorada. Después de su ruptura con Gastón Pauls en 2022 —vínculo que nunca llegó a confirmar públicamente—, la actriz reconstruyó su vida amorosa junto a Máximo Mazzocco, un joven ambientalista de 35 años con el que comparte una filosofía de vida basada en la naturaleza, la empatía y la sustentabilidad.

Aunque suele mantenerse al margen de los flashes, Liz Solari hizo una excepción esta semana al asistir a un evento de moda en Buenos Aires, donde por primera vez posó junto a su pareja. Ambos llegaron tomados de la mano y se mostraron sonrientes durante toda la velada. En un principio, la modelo prefirió posar sola, pero más tarde aceptó relajarse frente a las cámaras y compartir algunas fotos con Máximo, con quien se la vio cómplice y distendida.

Sin embargo, pese a revelarse el nombre, se sabe poco sobre Máximo Mazzocco. Ante esto, se pudo indagar en su vida y se supo que se trata de un empresario y activista argentino que desde muy joven se dedicó a promover la conciencia ambiental. A los 17 años, organizó su primera manifestación frente al Congreso Nacional contra el uso de agrotóxicos, luego de descubrir que tenía residuos de estos químicos en su sangre. “Hicimos la gran Greta (Thunberg), pero en ese entonces no nos dio bola nadie”, contó con humor en una entrevista, recordando sus inicios en la militancia ecológica.

Con el paso del tiempo, transformó su inquietud en una vocación. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad del Salvador y completó una Maestría en Gestión Ambiental en el ITBA. Hoy combina su perfil académico con la acción concreta: es embajador global de la juventud en un programa de Naciones Unidas e integra el Comité Directivo de un Fondo para la Justicia Climática. “Importa prepararse, pero al final del día lo que cuenta es lo que hacés en la práctica”, asegura, resumiento su manera de ver el mundo.

En el evento, Liz lució un conjunto fucsia y rosado con toques blancos que resaltó su estilo elegante y su figura, mientras que Máximo apostó por un look informal, con remera y pantalón bordó, fiel a su impronta relajada. La pareja evitó hablar con la prensa, aunque las imágenes alcanzaron para confirmar lo que muchos sospechaban: que Liz volvió a apostar al amor, pero esta vez desde un lugar más calmo y conectado con su esencia.

De perfil bajo y discurso coherente, Liz Solari y Máximo Mazzocco comparten una visión de vida que combina espiritualidad, compromiso social y respeto por el entorno. Sin necesidad de mostrar demasiado, logran transmitir lo más importante: que el amor también puede ser una forma de cuidar el planeta y vivir en equilibrio con lo que uno cree.