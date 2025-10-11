Jimena Barón sorprendió al meterse en una cascada helada en San Martín de los Andes: el video

En medio de un paisaje majestuoso y bajo un clima extremo, Jimena Barón volvió a captar la atención de sus seguidores con una escena que combinó valentía, humor y conexión con la naturaleza. Durante su estadía en San Martín de los Andes, decidió protagonizar un momento que rápidamente se volvió viral.

Jimena Barón compartió en sus redes sociales un video en el que se la ve preparándose para ingresar a una cascada con temperaturas bajo cero. Entre risas y complicidad familiar, se lanzó al agua sin dudarlo, demostrando una vez más su personalidad desinhibida y su gusto por las experiencias poco convencionales.

Junto a ella estuvieron su hermana y su mamá, quienes también formaron parte de la aventura. La presencia familiar aportó un matiz emotivo y divertido a la escena, reforzando el costado íntimo que suele mostrar en sus publicaciones digitales.

El dato que más impactó fue la temperatura: apenas cuatro grados bajo cero en la zona del salto de agua. A pesar del frío extremo, la cantante se mostró entusiasmada y relajada, disfrutando del momento sin perder su característico sentido del humor.

En el posteo, acompañó el video con una frase que generó ternura y risas entre quienes la siguen. Allí destacó la participación de su madre en cada propuesta, por más disparatada que parezca, algo que sus fans celebraron con comentarios de cariño y complicidad.

La publicación no tardó en generar repercusión. En cuestión de horas, superó las 55 mil reacciones, reflejando el magnetismo que todavía mantiene en las plataformas digitales. Su estilo espontáneo y su manera de compartir momentos cotidianos la siguen posicionando como una figura cercana y genuina.

Muchos usuarios aplaudieron su actitud aventurera, mientras otros se sorprendieron por su resistencia al frío. Hubo quienes se animaron a contar experiencias similares, y otros que confesaron que jamás se animarían a algo así, sumando humor a los comentarios.

Con esta nueva travesura patagónica, Jimena Barón volvió a demostrar que no necesita grandes producciones para llamar la atención. Un escenario natural, la compañía de su familia y una dosis de coraje alcanzaron para conquistar nuevamente a su audiencia y dejar una postal inolvidable de su paso por el sur.