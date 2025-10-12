Quién es el novio de Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri, y por qué lo esconde

Con apenas 16 años, Muna Pauls se convirtió en una de las jóvenes más seguidas y admiradas del ambiente artístico. Heredera del talento de sus padres, Agustina Cherri y Gastón Pauls, la adolescente transita sus primeros pasos como cantante y modelo, ganándose el cariño del público con su carisma y su sensibilidad artística. Sin embargo, detrás de su vida pública, hay una parte que elige resguardar con cuidado: su historia de amor.

En los últimos días, Muna decidió responder preguntas de sus seguidores en Instagram, y entre consultas sobre su música, su rutina y sus proyectos, hubo una que se repitió una y otra vez: su relación sentimental. La artista no esquivó el tema y, por primera vez, habló abiertamente sobre cómo vive su noviazgo, aunque sin revelar la identidad de su pareja.

Con la madurez que la caracteriza, explicó cómo transita esta etapa. “Va increíble, mejor de lo que podría imaginar. Llevamos cinco meses y parece una vida entera”, reveló. En su respuesta, también se sinceró sobre el vínculo que construyen día a día: “Me banca como nadie, siempre está ahí, acompañándome, incluso en las cosas más simples. Somos compañeros de verdad, aprendiendo del otro, creciendo juntos, conociéndonos cada día más”.

A lo largo del intercambio, Muna contó que su relación se apoya en el equilibrio entre dos personalidades muy distintas. Mientras su novio es tranquilo y reservado, ella se define como más impulsiva y expresiva. “Quiero pasar la vida entera entre su tranquilidad y mi locura, pero esa mezcla es perfecta, nuestra forma de complementarnos”, expresó con ternura, dejando entrever el vínculo sólido que los une.

Ante la insistencia de sus seguidores, la hija de Agustina Cherri también aclaró por qué evita mostrar el rostro de su pareja en las redes. “Yo soy muy para afuera, y él es muy para adentro. A mí me gusta compartir todo lo que vivo, lo que siento, y él es todo lo contrario, mucho más perfil bajo, más reservado”, contó.

Con respeto y empatía, Muna explicó que esa decisión forma parte del acuerdo que los mantiene cómodos y en armonía. “No hace falta hacer ruido para que algo sea real, lo nuestro está y eso alcanza”, reflexionó, dejando en claro que la discreción no significa distancia, sino una forma de proteger lo que más valora.

Por lo pronto, Muna Pauls prefiere mantener a su novio fuera de la exposición pública, aunque no descarta que en algún momento sus seguidores puedan conocerlo. A cinco meses de relación, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls atraviesa un momento pleno, combinando el crecimiento personal, su carrera artística y un amor que elige vivir puertas adentro.