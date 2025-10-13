Se filtró cómo reaccionó el ex de Dai Fernández al enterarse de su romance con Nico Vázquez

Desde que Nico Vázquez y Gimena Accardi oficializaron su separación, las especulaciones sobre la vida sentimental del actor no se hicieron esperar. La cercanía con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra Rocky, encendió rumores casi de inmediato. Aunque al principio ambos evitaron pronunciarse, en los últimos días dejaron de negar el vínculo y dieron por sentado que existe algo más que una relación profesional.

El dato que agregó tensión a la historia es que Dai Fernández había terminado recientemente su relación con Gonzalo Gerber, con quien compartió siete años de convivencia. La ruptura fue silenciosa hacia afuera, pero, según versiones cercanas, venía gestándose desde tiempo atrás. Una vez que comenzaron a circular las fotos y gestos de complicidad entre la actriz y Nico Vázquez, el nombre de Gerber volvió a entrar en escena.

En el programa Puro Show, Pampito aportó detalles sobre cómo habría reaccionado Gonzalo Gerber al enterarse del acercamiento entre su ex y el actor. Señaló que las peleas entre la pareja se habían intensificado antes de tomar caminos separados y que él residía en un departamento amplio perteneciente a Dai Fernández. Tras separarse, tuvo que mudarse a un espacio mucho más pequeño y comenzar de cero.

Según lo que contó el periodista, una vecina famosa del edificio donde vivían escuchó discusiones fuertes durante las últimas semanas previas a la ruptura. Todo indica que la separación no se produjo en buenos términos. La combinación de cambios personales y el nuevo vínculo de su ex habrían impactado de lleno en el ánimo de Gonzalo Gerber.

Matías Vázquez, también integrante del ciclo televisivo, sumó que, pese a la distancia, todavía se siguen en redes sociales. Sin embargo, expresó que él estaría atravesando momentos de angustia. Lo que más habría sorprendido a su entorno es que Gerber tenía muy buena relación con Nico e incluso admiraba la pareja que el actor conformaba anteriormente.

En paralelo, Nico Vázquez habló en el programa Infama y se refirió al inicio de su vínculo con Dai Fernández. Aclaró que lo que ocurre entre ellos es reciente y que no considera necesario ponerle etiquetas tan rápido. También remarcó que ni él ni su ex tienen que dar explicaciones sobre sus vidas afectivas tras haber terminado la relación.

El actor explicó que no niega nada, pero que tampoco siente obligación de confirmar algo que todavía se está gestando. Para él, la etapa actual es de transición y no quiere que terceros aceleren definiciones. Insistió en que la honestidad pasa por decir que no hay nada “blanqueable” todavía.

Finalmente, Nico Vázquez destacó que conoce a Dai Fernández hace mucho tiempo y que su vínculo se fortaleció en lo personal y en lo laboral. Contó que ambos se acompañaron en momentos complejos y que la amistad fue dando paso a una cercanía distinta. Esa evolución sorprendió a muchos, pero dentro de su círculo aseguran que era cuestión de tiempo.