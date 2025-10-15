El festival O Son do Camiño volverá a celebrarse del 18 al 20 de junio de 2026 en el emblemático Monte do Gozo, ubicado en Santiago de Compostela. Las entradas estarán disponibles a partir del 17 de octubre a las 12:00 horas, marcando el inicio de la espera para una nueva edición que promete reunir a miles de aficionados.

Los principales atractivos del cartel serán Katy Perry y Linkin Park, quienes encabezarán el evento. La cantante estadounidense llegará con su gira europea The Lifetimes Tour, donde interpretará sus grandes éxitos como "Firework", "Roar" e "I Kissed a Girl", además de presentar temas de su más reciente álbum, 143. Su espectáculo se destaca por contar con elaboradas coreografías y escenografías, incluyendo un momento impactante en el que "vuela" sobre el escenario montada en una mariposa robótica.

Por su parte, Linkin Park, reconocida banda icónica del rock y nu-metal, regresará a los escenarios con una gira mundial que combina sus clásicos más populares con nuevas composiciones. La presencia de esta agrupación reforzará el perfil internacional del festival y atraerá a un público diverso y apasionado por la música.

Desde su creación en 2018, O Son do Camiño se ha consolidado como un evento cultural de referencia, siendo una cita ineludible en el calendario musical español. El festival ofrece un ambiente único que mezcla música, naturaleza y convivencia entre asistentes provenientes de diferentes partes del mundo. Próximamente se anunciarán más artistas que completarán el cartel de esta nueva edición.

Más allá de su propuesta artística, el festival tiene un impacto económico y social significativo para la región. La edición anterior generó más de 23 millones de euros, beneficiando sectores como la hostelería, el turismo, el transporte y el comercio local, impulsando el desarrollo económico de Galicia.

Además, O Son do Camiño forma parte del programa Concertos do Xacobeo, que en este año incluye más de 180 eventos en 80 localidades gallegas con la participación de más de 800 artistas, consolidando la oferta cultural en la comunidad autónoma.

Katy Perry y Linkin Park en O Son do Camiño 2026

Con Katy Perry y Linkin Park como cabezas de cartel, O Son do Camiño 2026 se perfila como una experiencia musical inolvidable que combinará la energía de la música global con la esencia única de Galicia.