Colapinto entre confirmaciones y dudas: ¿dónde correrá en 2026?

La Fórmula 1 empieza a delinear su temporada 2026 y el mercado de pilotos se mueve a toda velocidad. Este miércoles, Mercedes confirmó la continuidad de George Russell y Kimi Antonelli hasta finales del año próximo, cerrando una de las escuderías más codiciadas y dejando a Franco Colapinto con cada vez menos opciones en la grilla.

Con la dupla alemana asegurada, los asientos más codiciados de la próxima temporada están casi definidos. Todavía quedan cuatro lugares libres: uno de ellos en Red Bull para acompañar a Max Verstappen, otro en el segundo asiento de Alpine, donde Colapinto mantiene todas las miradas y las dos plazas de la escudería de RB (Visa Cash App RB).

Colapinto, que actualmente compite en Alpine junto a Pierre Gasly, podría conservar su lugar si la escudería francesa decide mantener la dupla. Su futuro es uno de los temas más seguidos por los fanáticos argentinos y por los medios especializados, que esperan novedades en los próximos meses.

Franco Colapinto observa el futuro de su carrera con incertidumbre: todavía no tiene un asiento asegurado para 2026

El resto de los equipos ya confirmó sus alineaciones: McLaren seguirá con Lando Norris y Oscar Piastri, Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll, Williams con Alexander Albon y Carlos Sainz, y Haas con Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Además, la histórica escudería Sauber pasará al control de Audi, manteniendo a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, mientras que Cadillac se suma con Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez, completando así un mercado que promete cambios pero que ya deja pocos espacios para los nuevos talentos.

Con Mercedes cerrando su capítulo y Alpine aún sin definir su dupla, la atención de la F1 se centra en Franco Colapinto: ¿logrará asegurar su lugar en 2026 y continuar su carrera en la máxima categoría del automovilismo mundial?