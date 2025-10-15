Instituto Cárdenas, el dojo del oeste neuquino que llegó al podio nacional

En el Aldo Cantoni de San Juan, se disputó el fin de semana el campeonato nacional clausura de Judo, competencia que reúne a los mejores judocas del país en las diferentes categorías, representando a sus dojos y provincias. El Instituto de Lucha Cárdenas, del oeste capitalino, se quedó con el tercer lugar del podio en la general.

Más de 1500 judocas de 25 federaciones provinciales participaron del Torneo Nacional de Judo, que le puso fin a la temporada.EL primer lugar a nivel instituciones fue para Maldonado, quien consiguió 10 medallas de oro, 4 de bronce y 10 de plata. Segundo puesto fue de Okasan Dojo, con 7-3-4.

EL instituto Cárdenas se quedó con el tercer puesto de la general entre 150 dojos de todo el país. Compitieron 16 deportas, logrando un total de 7 medallas de oro 4 de bronce. Se destacaron en el primer lugar del podio: Ehiar Mac Donel, Tisiano Mac Donel, Juan Pezoa,Tahiel Espinoza, Enzo Suárez, Sheila Chandia, Zoe Gorosito.

Somos muy disciplinados en nuestro Dojo", Expresó Luis Cárdenas,quien agregó que "buscamos lo que queremos y damos lo mejor de sí todos los días. . La clave es el trabajo, al no tener tanta gente, materiales, le damos mucho trabajo y pasión"

Por otro lado, La delegación provincial también contó con Nihon Den, quien logró una medalla de oro y dos de bronce, con un total de 9 competidores. Nahiara Contreras en los 42kg juveniles quedó en lo más alto del podio. Así mismo, dijeron presente: Mi Dojo team con 6 competidores, cosechando dos de bronce y dos de plata. El instituto Chandía consiguió dos de bronce, presentándose con 7 competidores. También dijo presente la Escuela municipal de Zapala con 7 judocas.

Neuquén se presentó con un total de 51 competidores, logró en la sumatoria total 9 doradas, dos de plata, y 12 de bronce. A nivel federaciones, Córdoba se quedó con el primer lugar con 16-9-21, imponiéndose por muy poco a Metropolitana con 16-9-13. En tercer lugar quedó Bonaerense, logrando 15 oros, 16 platas, y 25 de bronce.